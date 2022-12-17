NDP: Польша 4 мая начнет вторжение в западную Украину
2022-12-17 19:12
Как сообщает польское издание NDP, Варшава намерена вторгнуться в Западную Украину.
Вооруженные силы Польши могут весной 2023 года начать полномасштабное вторжение на территорию западной Украины.
Такое сообщение распространяет издание Niezależny Dziennik Polityczny. Отмечается, что в разработке плана принимал участие политик Ярослав Качиньски.
Источник пишет, что именно Качиньски выбрал 4 мая датой начала операции, так как к концу весны армия Украины будет практически обессилена.
Опубликовано: Николай Скира