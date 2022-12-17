DW: В Германии не хватает врачей и лекарств, состояние здравоохранения ужасное

Эпидемия гриппа, нехватка кадров и лекарств - такова ситуация в немецком здравоохранении. Пресса в Германии резко оценивает действия властей и требует реформ, пишет Deutsche Welle.

DW отмечает, что волна гриппа сильно ударила по многим немецким больницам. В связи с болезнями кадров не хватает, операции откладываются. Берлинская клиника Charite отменила все операции, которые можно было отложить до конца года.

Также есть проблемы с поставками лекарств – это касается в основном детских лекарств, таких как жаропонижающие и сиропы от кашля, а также некоторых лекарств для взрослых. Федеральное правительство хочет изменить закон о государственных закупках, чтобы расширить цепочки поставок и тем самым снизить зависимость от отдельных производителей.

По оценке Ludwigsburger Kreiszeitung, нынешнее состояние службы здравоохранения Германии является "непростительным", поскольку в течение многих лет оно находилось на пределе выносливости.

Портал также критикует объявленные правительством реформы в здравоохранении.

"Если министр здравоохранения Карл Лаутербах гарантирует больницам фиксированную сумму на содержание персонала отделения неотложной помощи, работающего круглосуточно и без выходных, это будет шагом в правильном направлении. Но это только одно место, которое нужно исправить. Неравное отношение к пациентам, застрахованным в больничной кассе, и пациентам, застрахованным в частном порядке, должно быть устранено", - считает он.