Легендарный кардиолог Лео Бокерия рассказал, где у человека находится душа

82-летний врач заявил, что душа находит себе пристанище в системе кровообращения, которую запускает сердце.

Профессор, заслуженный деятель науки РФ, 82-летний кардиохирург Лео Антонович Бокерия в интервью журналистке Софико Шеварнадзе раскрыл секреты работы сердца.

"Меня часто спрашивают, где именно находится душа. Я отвечаю: «в системе кровообращения». В свою очередь, эту систему запускает и поддерживает сердце. Если оно не справляется, человек умирает. Хотя сердце имеет регуляцию, не зависящую от сознания, оно реагирует на наши эмоции", - поделился доктор.

Бокерия отметил, что сердцу при этом можно приказывать. "Человек спокойный, рассудительный может регулировать свое сердцебиение. Я, например, могу это контролировать. Но, как южанин по происхождению, я очень эмоциональный человек, потому многие вещи себе запрещаю", - рассказал профессор.

По его словам, саморегуляция, самоконтроль это основа здорового сердца. Нужные результаты достигаются в результате длительных тренингов высшей нервной деятельности.

"Женское сердце тем отличается от мужского, что оно более приспособлено к воздействию внешней среды, так как женщина на 9 месяцев превращается в два организма. Но по этой причине женщины чаще болеют гипертонической болезнью", - отметил особенности мужских и женских сердей Бокерия.