Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзовые медали ЧМ-2022

Сборная Хорватии по футболу стала третьей на Чемпионате мира, который проходит в Катаре.

Вечером 17 декабря на Чемпионате мира по футболу-2022, проходящем в Катаре, прошел матч за бронзовые медали между сборными Хорватии и Марокко.

Первыми счет открыли хорваты - уже на 7 минуте встречи после передачи Ивана Перишича мяч в ворота марокканцев отправил Йошко Гвардиол.

Буквально через минуту Ашраф Дари установил паритет - 1:1. Уже в последней пятиминутке первого тайма Мислав Оршич вывел свою команду вперед, установив, как оказалось, финальный счет матча - 2:1.

Таким образом Хорватия уже второй мундиаль подряд берет медали турнира. Напомним, что на чемпионате мира в России хорваты вышли в финал, где проиграли команде Франции, завоевав серебро.

Марокко же осталось без медалей, но, безусловно, завоевало симпатии болельщиков со всего мира. Африканцы на своем пути обыграли лучшие сборные мира: Бельгию, Испанию и Португалию.

Также Марокко стало первой африканской сборной, которая дошла до стадии полуфинала Чемпионата мира.