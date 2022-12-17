Сборная Хорватии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу в Катаре

Матч за третье место чемпионата мира в Катаре не разочаровал. Болельщики увидели динамичные действия, несколько опасных ситуаций и три гола.

Более опытная Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1 и в третий раз в истории завершила чемпионат мира с медалью.

С самого начала в матче не было недостатка в эмоциях. Уже на 7-й минуте хорваты исполнили отличный штрафной. Лука Модрич скрыл пас, Ловро Майер подал на край штрафной площади, Иван Перишич головой перевел мяч в центр штрафной, а Йошко Гвардиол также головой замкнул передачу.

Хорваты наслаждались преимуществом меньше двух минут! Хаким Зиеш подал в штрафную, Майер попытался выбить мяч, но его вмешательство было настолько неудачным, что он предоставил прекрасную возможность Ашрафу Дари, который без труда забил гол.

До конца первого тайма явных моментов было больше у марокканцев, но перед самым перерывом... отличились хорваты. Мислав Оршич нанес красивый удар правой ногой из левого угла штрафной площади. Мяч отскочил от стойки прежде, чем попал в сетку.

Второй тайм выглядел совсем иначе. В течение получаса Хорватия полностью контролировала ситуацию. Европейская команда создала больше моментов и была близка к увеличению преимущества.

Лишь за четверть часа до конца основных 90 минут хорваты немного "уснули", и Юссеф Эн Несири оказался в отличной ситуации. Однако Доминик Ливакович отразил опасный удар.

В итоге, подопечные Златко Далича одержали победу и завоевали бронзовые медали. Таким образом, Хорватия завоевала третью медаль в истории чемпионатов мира по футболу. В 1998 году во Франции у них тоже была бронза, а четыре года назад в России они проиграли только французам в финале.

Марокко же добилось величайшего футбольного успеха в своей истории. Они были первой командой из Африки, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

В финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Францией в воскресенье, 18 декабря. Матч начинается в 18:00 по белорусскому и московскому времени.

ХОРВАТИЯ - МАРОККО - 2:1

Голы: 1:0 - Гвардиол (7), 2:0 - Дари (9), 2:1 - Оршич (42).