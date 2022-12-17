Команда Хорватии обыграла сборную Марокко в матче за третье место ЧМ в Катаре

Сборная Хорватии обыграла команду Марокко и заняла третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Футбольная сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и стала бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в Катаре.

На 7-й минуте матча Йошко Гвардиол открыл счет и вывел хорватскую сборную вперед. Вратарь марокканцев Яссина Буну не смог помочь своей команде. Защитнику Марокко Ашрафу Дари удалось сравнять счет.

Полузащитник хорватской сборной Мислав Оршич снова вывел свою команду вперед на 42 минуте матче. Отыграться марокканцы так и не смогли не смотря на наличие опасных моментов.