На Балтийском флоте России начали испытание нового корабля «Буря» с ракетами «Калибр»
2022-12-17 20:57
В акватории Балтийского моря начали испытание нового корабля «Буря», вооруженного ракетами «Калибр».
Новый российский малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800, несущий крылатые ракеты "Калибр", приступил к техническим государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"В ближайшее время в рамках госиспытаний экипажу предстоит выполнить артиллерийские стрельбы по морским целям", - говорится в публикации.
Корабли построен на судостроительной верфи "Пелла". По решению командующего ВМФ "Буря" войдет в состав Балтийского флота.
Опубликовано: Максим Алексеев