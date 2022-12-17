«Плачет, не переставая»: Тамара Гвердцители не может прийти в себя после смерти матери

По словам продюсера Сергея Пудовкина, звезда находится в критическом эмоциональном состоянии и отказывается от всех концертов.

Мать Тамары Гвердцители ушла из жизни еще полтора месяца назад, но певица до сих пор не может смириться с потерей. После похорон она попала в больницу, но и после выписки не может прийти в себя и все время плачет.

Продюсер Сергей Пудовкин считает, что звезда находится в критическом эмоциональном состоянии. Тамара отказывается от всех концертов и выступлений, сообщает МК.

«Ей плохо, а чем помочь, не знаю. Мы буквально вчера разговаривали: она плачет, не переставая», — поделился Пудовкин.

Продюсер сожалеет, что не в состоянии оказать Гвердцители полноценной поддержки и утешения: она находится в Грузии, а Пудовкин - в Москве. Мало чем может помочь также сын певицы, который живет в Лондоне.

Певица Тамара Гвердцители популярна как в России, так и за рубежом. Звезда поет на 7 языках, у нее поклонники по всему миру.