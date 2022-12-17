В Польше конфисковали прекурсоры из Китая, из которых можно изготовить 6 тонн наркотиков

Две тонны порошкообразного вещества, так называемые прекурсоры, которые должны были использоваться для производства наркотиков были задержаны сотрудниками Мазовецкого управления государственных доходов, сообщает Interia.pl.

Посылка пришла из Китая и была доставлена ​​самолетом. Оценочная стоимость изъятого товара составляет 13 млн злотых (около 3 млн USD).

Партия, которая привлекла внимание спецслужб была описана отправителем из Китая как карбонат кальция, используемый в производстве пластика и стекла.

"Товар находился в 80 бумажных мешках на 4 поддонах. Внутри мешков сотрудники обнаружили сыпучий белый порошок и частично запекшуюся кремово-белую субстанцию", - сообщает Interia.pl.

Лабораторные исследования показали, что на самом деле в пакетах находились прекурсоры, используемые при производстве наркотиков - амфетамина и МДМА.

"Порошок оказался смесью, которая содержала прекурсор, используемый в производстве амфетамина. Был обнаружен также прекурсор для синтеза МДМА, широко известный как экстази", — сообщили представители служб.

Изъятые прекурсоры могут быть использованы для производства шести тонн наркотиков.