Украина хотела ликвидировать генерала Герасимова, который возглавляет генштаб войск РФ.

Как сообщает американская газета New York Times, Украина собиралась уничтожить генерала Герасимова, который возглавляет генштаб российской армии.

Сделать это, по мнению журналистов, планировалось во время визита его не передовую.

При этом интересно, что Соединенные Штаты Америки якобы вступили в дебаты с украинской стороной, но не смогли отговорить от операции.

"После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку", - пишет NYT.

Удар был нанесен с помощью артиллерии, но убить генерала не удалось.