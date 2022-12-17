Татьяна Буланова рассказала, как поклонник угрожал зарезать ее мужа

В девяностых ее преследовал неизвестный мужчина из Ейска, который признавался в любви и уверял, что все равно певицу «заберет и увезет».

Заслуженная артистка России в программе «Света вокруг Света» Светланы Бондарчук поведала, как спасалась от маниакальных преследований одного из своих поклонников.

По словам 53-летней поп-дивы, это было в 1996 году. Ей стал названивать молодой человек из Ейска. На ответчике в квартире звезды был голос ее отца, и абонент оставлял сообщения вроде «Папаша, я заберу твою дочь, украду, увезу».

"Потом он приехал в Петербург на мой концерт в «Октябрьском», и в конце выступления захотел подняться на сцену. Хорошо, мои музыканты среагировали и преградили путь, а я быстро ушла за кулисы".

После этого Буланова приехала в гости к родителями, и Татьяна заметила - на лестничной площадке стоит человек, пытавшийся подняться тогда на сцену.

"Он узнал мужа Колю и понял, что с ним я (в то время Буланова была в браке с музыкантом Николаем Тагриным). Мы сразу побежали в машину - кто знает, что у него в голове. Потом мама сказала, что получила письмо на 48 листах. Вначале там написано, что "я люблю тебя, понимаю, что шансов нет, но буду любить всегда", - вспоминает звезда.

А в конце тетрадки, по ее словам, был уже другой текст: «Ну я тебя с… достану все равно». "Прошло время, он вроде пропал. Приехали мы в Ейск. После выступления раздаю автографы, музыканты по машинам разошлись. И вдруг из темноты: «Почему не пишешь?», - Буланова призналась, что она обомлела.

Ей чудом удалось убежать в машину. Тогда мужчина подошел к ее мужу и предупредил: «Еще раз увижу с ней, зарежу».

Татьяна добавила, что мужчина поджидал ее возле ресторана, где ужинал коллектив певицы, но "пообщаться" им, к счастью, не удалось.