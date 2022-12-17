Сборная Хорватии заняла третье место на ЧМ по футболу в Катаре, обыграв Марокко

Хорватская национальная сборная обыграла марокканцев в борьбе за бронзу на Чемпионате мира по футболу.

Вечером 17 декабря на стадионе "Халифа Интернейшн" в Катаре состоялся матч между футбольными командами Марокко и Хорватии, по итогам которого хорваты одержали победу со счётом 2:1, заняв третье место на Чемпионате мира. Первый гол забил представитель сборной Хорватии Йошко Гвардиол, после чего марокканец Ашраф Дари поразил ворота соперника.

Прямо перед концом первого тайма матча хорватский игрок Мислав Оршич забил второй гол в ворота сборной Марокко, чем вывел Хорватию к третьему месту мероприятия.