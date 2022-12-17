Foreign Policy: потолок цен на нефть из России навредит Европе, а не Москве

Издание Foreign Policy уведомляет, что западный потолок на поставки российской нефти может повредить экономикам европейских государств.

Зарубежный журнал Foreign Policy уведомляет, что введённый странами G7, Евросоюзом и Австралией потолок цен на нефть из России в районе 60-ти долларов за баррель навредить лишь коллективному Западу, но не Москве. по данным аналитиков FP, в последние годы российская нефть и так в среднем продавалась по $60 долларов за баррель.

При этом в Foreign Policy напомнили, что ограничение цены на импорт российской нефти запрещает другим странам, принимающим участие в соглашении, закупать данный энергоресурс у России путём морских поставок или по превышающей лимиты цене, из-за чего западные государства могут пострадать от нехватки энергоносителей.