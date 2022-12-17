Американский юрист Эндрю Наполитано утверждает, что отправка даже незначительного числа солдат Соединённых Штатов в Украину приведёт к катастрофическим последствиям.

В субботу издание Judging Freedom опубликовало интервью с американским судьёй Эндрю Наполитано, который публично напомнил, что участие Вашингтона в войне со Вьетнамом началось с отправки солдат США в эту страну в качестве экспертов. Наполитано подчеркнул, что американские военные уже сейчас присутствуют в Украине в аналогичной должности, контролируя поставки вооружений Киеву.

По мнению Эндрю Наполитано, в ближайшем будущем правительство Соединённых Штатов может отдать приказ о резкой смене целей нахождения американских солдат в Украине, заставив их вступить в войну с Россией.