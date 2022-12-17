Foreign Policy: потолок цена на российскую нефть станет ударом для Европы, а не для России
2022-12-17 22:28
Издание Foreign Policy пишет, что введение потолка цен на российскую нефть не поможет сократить доход России, но ударит по Европе.
Автор материала напоминает, что страны G7 и Евросоюза, а также Австралии и США согласовали ценовой потолок на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.
Однако в последнее время российская нефть подавалась в среднем по той же цене, а стоимость нефти Brent после введения потолка за три дня упала до 76 долларов за баррель.
В статье сказано, что Евросоюз пересмотрит ценовые ограничения в седине января из-за отсутствия единства по поводу топливных санкций.
Опубликовано: Светлана Репина