Foreign Policy: потолок цена на российскую нефть станет ударом для Европы, а не для России

Издание Foreign Policy пишет, что введение потолка цен на российскую нефть не поможет сократить доход России, но ударит по Европе.

Автор материала напоминает, что страны G7 и Евросоюза, а также Австралии и США согласовали ценовой потолок на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.

Однако в последнее время российская нефть подавалась в среднем по той же цене, а стоимость нефти Brent после введения потолка за три дня упала до 76 долларов за баррель.

В статье сказано, что Евросоюз пересмотрит ценовые ограничения в седине января из-за отсутствия единства по поводу топливных санкций.