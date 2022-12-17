Бывший американский сенатор Ричард Блэк утверждает, что украинские войска потерпели поражение в конфликте с Россией из-за проигрыша на Артемовском направлении.

Бывший сенатор Соединённых Штатов от Вирджинии Ричард Блэк публично заявил, что Украина терпит поражение в военном конфликте с Россией, ввиду чего Киев неизбежно подпишет акт о капитуляции. По данным Блэка, поражение Украины обусловлено большими потерями ВСУ в Артемовске, поскольку российские войска успешно наступают на данный город, прорываясь вглубь линии обороны противника.

Также Ричард Блэк напомнил, что из-за приказа Владимира Путина о частичной мобилизации группировка армии РФ на территории Украины выросла в четыре раза, в то время как Киев не может пополнить резервы в живой силе.