Украина проводит отбор на «Евровидение» в тайном бомбоубежище

17 декабря на Украине проходит национальный отбор на конкурс «Евовидение-2023», который состоится в британском Ливерпуле.

Мероприятие проводится в бомбоубежище из соображений безопасности, причем место его нахождения держат в тайне. Финалиста отбора определяют зрители и жюри.

Среди участников – группы Tember Blanche и OY Sound System, TVORCHI и 2TONE, а также исполнители Jerry Heil, DEMCHUK, Angelina.

Украина стала победителем «Евровидения-2022» и должна была принимать следующий конкурс, но в связи с боевыми действиями на территории страны его проведение перенесли в Великобританию.