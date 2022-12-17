Эрдоган призвал оппозицию не устраивать «игры престолов»
2022-12-17 22:54
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реакция на приговор суда мэру Стамбула Имамоглу вызывает смех и грусть.
По его словам, из-за этого приговора оппозиция пытается навязать «византийскую игру престолов».
Он напомнил, что разбирательство по данному делу продолжается, пока решение вынес только суд первой инстанции.
Суд Стамбула приговорил мэра города Экрему Имамоглу к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление Центризбиркома.
Опубликовано: Светлана Репина