Постпред Владимира Путина в Крыму Георгий Мурадов утверждает, что высказывания Владимира Зеленского об украинском конфликте заставляют вести спецоперацию до достижения всех её целей.

Сотрудник правительства Крыма Георгий Мурадов оценил заявление Владимира Зеленского в интервью газете The Economist, где украинский президент публично сообщил, что считает единственным возможным вариантом завершения конфликта отвод российских войск на позиции 1991 года и возвращение всех утраченных территорий под контроль Киева.

По мнению Мурадова, подобные слова Зеленского, сделанные в публичном пространстве, вынуждают российское правительство вести специальную военную операцию до момента достижения всех целей, которые поставил перед армией Владимир Путин в качестве верховного главнокомандующего.