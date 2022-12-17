Шольц заявил об отказе ФРГ передавать танки Киеву в одностороннем порядке
2022-12-17 23:08
Олаф Шольц утверждает, что Германия не станет поставлять собственные танки Украине без аналогичных шагов со стороны других государств.
Канцлер Германии Олаф Шольц побеседовал с репортёрами издания Süddeutsche Zeitung, где публично заявил, что Берлин отказывается осуществлять поставки танкового вооружения Киеву, если другие государства НАТО и коллективного Запада не пойдут на аналогичные шаги.
Также Шольц подчёркивает, что ФРГ не желает передавать танки ВСУ, поскольку не хочет войны между Россией и Североатлантическим альянсом. Олаф Шольц напомнил, что с 24 февраля немецкое государство исправно поставляло Украине вооружения, боеприпасы и гуманитарную помощь по мере своих возможностей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей