Посол России в Сербии покинул выступление экс-премьера Греции Ципраса

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко досрочно ушёл со съезда местной социалистической партии из-за антироссийских высказываний одного из выступающих.

Александр Боцан-Харченко, посол России на территории сербского государства, уведомляет, что вынужденно ушёл со съезда Социалистической партии Сербии, поскольку выступавший в начале мероприятия бывший греческий премьер-министр Алексис Ципрас произнёс речь антироссийской направленности.

По мнению Боцана-Харченко, выпады Ципраса в адрес официальной Москвы являются беспочвенными и заставили российского политика сожалеть о том, что он не застал выступления президента Сербии Александра Вучича на съезде местной партии социалистов.