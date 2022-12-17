NYT: США не дали украинским властям убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

Издание New York Times пишет, что украинские власти планировали убийство начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

По информации журналистов, нападение на Герасимова спланировали во время его нахождения в зоне спецоперации.

В материале сказано, что США были против убийства Герасимова, поскольку опасались эскалации конфликта.

Именно поэтому американцы не передали украинской стороне разведданные о местонахождении Герасимова, а затем потребовали отменить нападение.