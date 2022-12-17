NYT: США не дали украинским властям убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

APS
2022-12-17 23:55

Издание New York Times пишет, что украинские власти планировали убийство начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

По информации журналистов, нападение на Герасимова спланировали во время его нахождения в зоне спецоперации. 

В материале сказано, что США были против убийства Герасимова, поскольку опасались эскалации конфликта. 

Именно поэтому американцы не передали украинской стороне разведданные о местонахождении Герасимова, а затем потребовали отменить нападение.

Опубликовано: Светлана Репина







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