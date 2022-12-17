NYT: США не дали украинским властям убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
2022-12-17 23:55
Издание New York Times пишет, что украинские власти планировали убийство начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
По информации журналистов, нападение на Герасимова спланировали во время его нахождения в зоне спецоперации.
В материале сказано, что США были против убийства Герасимова, поскольку опасались эскалации конфликта.
Именно поэтому американцы не передали украинской стороне разведданные о местонахождении Герасимова, а затем потребовали отменить нападение.
Опубликовано: Светлана Репина