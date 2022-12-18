SVT Sports: марокканский футболист Хакими оскорбил президента ФИФА Инфантино

Обозреватель издания SVT Sports Йохан Кючюкаслан рассказал, что после матча с Хорватией за третьем место чемпионата мира по футболу марокканский футболист Ашраф Хакими предъявил претензии президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Игрок марокканской сборной подошел к Инфантино под трибунами и обвинил его в том, что ФИФА не дает Марокко получить медаль чемпионата.

Хакими раскритиковал арбитров, назначенных на матчи с Францией и Хорватией. Журналист утверждает, что спортсмен говорил очень громко.

После того, как Инфантино вышел из-под трибун, его освистала толпа.