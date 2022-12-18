Deadline: в Лондоне на концерте Асаке из-за давки погибла женщина

15 декабря в Лондоне проходил концерт нигерийского исполнителя Асаке, во время которого произошла давка.

Издание Deadline сообщает, что около 3 тыс. человек попытались прорваться на концертную площадку O2 Academy Brixton.

В результате началась давка, в которой пострадали как минимум восемь человек. Двое из них – в критическом состоянии.

33-летняя Ребекка Икумело была госпитализирована после давки, но спасти ее жизнь врачам не удалось.