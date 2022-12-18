Deadline: в Лондоне на концерте Асаке из-за давки погибла женщина
2022-12-18 00:21
15 декабря в Лондоне проходил концерт нигерийского исполнителя Асаке, во время которого произошла давка.
Издание Deadline сообщает, что около 3 тыс. человек попытались прорваться на концертную площадку O2 Academy Brixton.
В результате началась давка, в которой пострадали как минимум восемь человек. Двое из них – в критическом состоянии.
33-летняя Ребекка Икумело была госпитализирована после давки, но спасти ее жизнь врачам не удалось.
Опубликовано: Светлана Репина