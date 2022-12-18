Офис Зеленского: конфликт в Украине завершится не ранее чем через два года

Алексей Арестович утверждает, что российско-украинский конфликт имеет затяжной характер и не будет закончен в ближайшие месяцы.

Персональный советник Зеленского Алексей Арестович сообщил, что по мнению правительства Украины и Генштаба ВСУ, вооружённый конфликт с Россией не будет завершён за два следующих месяца. Арестович уверяет, что российско-украинское противостояние будет длительным и закончится через полтора или два года.

Также Алексей Арестович призвал западных союзников Киева увеличить поставки военной помощи Украине для повышения её обороноспособности в среднесрочной перспективе.