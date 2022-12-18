New York Times: Россия хотела взять Киев за первые 18 часов спецоперации

Издание The New York Times утверждает, что российское военное командование намеревалось установить контроль над столицей Украины менее чем за сутки.

18 декабря американская газета New York Times со ссылкой на показания пленного российского военного, допрошенного солдатами ВСУ, сообщила, что Министерство обороны России якобы планировало взять Киев под контроль ВС РФ за первые восемнадцать часов спецоперации. По словам российского бойца, командование изначально не отдавало высокосложных приказов, поручив лишь продвигаться к Киеву колонной.

Характерно, что Владимир Путин неоднократно опровергал подобные заявления, курсирующие в западные СМИ, отмечая, что специальная военная операция носит комплексный характер, который требует времени для достижения всех поставленных задач.