Postimees: только одна страна в мире отдает Украине более 1% своего ВВП

Издание Postimees сообщает, что единственной страной, которая оказывает помощь Украине в размере более 1% своего ВВП, является Эстония.

Такие данные получены от немецкой компании Statista. По ее информации, второе место по этому показателю занимает Латвия, третье – Польша.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна больше не может принимать украинских беженцев.

Она также отметила, что ее страна направляет Украине помощь для восстановления энергетической инфраструктуры.