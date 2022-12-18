Сотрудник канадского СМИ Ева Бартлет утверждает, что армия России достигнет всех целей спецоперации, поставленных Владимиром Путиным.

В воскресенье канадский журналист Ева Бартлет, лично принимавшая участие в расследовании неправомерной деятельности украинских солдат на территории Донбасса, публично заявила о способности российской армии достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, которые Владимир Путин объявил ключевыми 24 февраля в день начала спецоперации.

Бартлет утверждает, что лично видела свидетельства геноцида населения Донбасса, осуществляемого бойцами украинской армии, ввиду чего преступления ВСУ должны быть изучены и расследованы путём военного трибунала.