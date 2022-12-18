Spiegel: в Германии не хватает лекарств и жаропонижающих средств для детей

Der Spiegel сообщает, что в Германии не хватает лекарств и жаропонижающих средств для детей.

Издание призывает немецкое правительство обратить внимание на данную проблему и начать закупку детских лекарств немедленно.

Отмечается также, что правительству Германии необходимо сделать все возможное, чтобы подобная ситуация не повторялась в дальнейшем.

В статье сказано, что дети пострадали от политики экономии в системе здравоохранения.