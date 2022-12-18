Новостной журнал New York Times уведомляет, что американское правительство препятствовало убийству лидеру российского Генштаба Валерия Герасимова украинскими войсками.

Информагентство NYT со ссылкой на информатора в Пентагоне уведомляет, что вооружённые силы Украины планировали осуществить убийство начальника Генштаба армии России Валерия Герасимова в ходе его визита в Харьковскую область, однако не смогли это сделать, поскольку правительство США запретило Киеву устранять высокопоставленного российского чиновника из-за страха эскалации в регионе.

Примечательно, что сотрудник офиса Зеленского Алексей Арестович подтверждает факт того, что ВСУ хотели убить Герасимова, однако генерал ВС РФ уехал до нанесения ударов по предполагаемому месту его дислокации.