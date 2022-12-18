Bloomberg: британцев попросили снизить температуру в котлах отопления

Власти Великобритании призвали жителей страны понизить температуру в домашних отопительных котлах.

Как сообщает Bloomberg, гражданам рекомендуется предотвратить потери тепла через двери и окна.

Такие меры принимаются в рамках общественной кампании по экономии электроэнергии и природного газа, запущенной правительством с 17 декабря.

Агентство уточняет, что за последний год счета британцев за электроэнергию выросли в два раза и более.