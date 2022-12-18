Орбан: проект электропровода на дне Черного моря – это настоящий рок-н-ролл
2022-12-18 01:49
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря – это «настоящий рок-н-ролл».
По его словам, морской электропровод для поставок зеленой энергии – это важная инновация.
Ранее Орбан заявил, что эпоха импорта дешевого сырья и энергии из России в обмен на западные технологии закончилась.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что поставки электроэнергии из Азербайджана будут способствовать укреплении энергетической безопасности Европы.
Опубликовано: Светлана Репина