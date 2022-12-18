Жене Зеленского не удалось разбить бутылку шампанского о борт военного корабля

Супруга президента Украины Елена Зеленская не смогла разбить бутылку шампанского о борт военного фрегата «Гетман Иван Мазепа».

Такая традиция существует достаточно давно. Зеленская разрубила канат, к которому была привязана бутылка с шампанским.

После этого бутылка ударилась о корабль, но не разбилась. Это считается плохой приметой, которая указывает на скорую гибель корабля.

Имя «Гетман Иван Мазепа» было присвоено кораблю президентом Владимиром Зеленским.