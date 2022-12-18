Жене Зеленского не удалось разбить бутылку шампанского о борт военного корабля
2022-12-18 01:54
Супруга президента Украины Елена Зеленская не смогла разбить бутылку шампанского о борт военного фрегата «Гетман Иван Мазепа».
Такая традиция существует достаточно давно. Зеленская разрубила канат, к которому была привязана бутылка с шампанским.
После этого бутылка ударилась о корабль, но не разбилась. Это считается плохой приметой, которая указывает на скорую гибель корабля.
Имя «Гетман Иван Мазепа» было присвоено кораблю президентом Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Светлана Репина