Berliner Kurier: зоозащитники хотят подать в суд на владельцев лопнувшего берлинского аквариума
2022-12-18 02:04
Berliner Kurier сообщает, что зоозащитники из PETA планируют подать в суд на владельцев большого аквариума, лопнувшего на днях в Берлине.
По их мнению, этот инцидент подтверждает, что аквариумы небезопасны для морских обитателей и рыб.
Активисты предлагают поставить памятник 1500 морским животным, погибшим в лопнувшем аквариуме.
Ранее сообщалось, что в Берлине лопнул аквариум высотой 16 м. При этом уцелела только небольшая часть рыб.
Опубликовано: Светлана Репина