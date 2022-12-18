Berliner Kurier: зоозащитники хотят подать в суд на владельцев лопнувшего берлинского аквариума

Berliner Kurier сообщает, что зоозащитники из PETA планируют подать в суд на владельцев большого аквариума, лопнувшего на днях в Берлине.

По их мнению, этот инцидент подтверждает, что аквариумы небезопасны для морских обитателей и рыб.

Активисты предлагают поставить памятник 1500 морским животным, погибшим в лопнувшем аквариуме.

Ранее сообщалось, что в Берлине лопнул аквариум высотой 16 м. При этом уцелела только небольшая часть рыб.