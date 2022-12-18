Никита Михалков объяснил, почему ЕС ввел против него санкции

Глава российского Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков рассказал, что попал под санкции Евросоюза из-за своих высказываний по поводу Украины.

Он отметил, что в течение 10 лет говорил о возрождении нацизма на Украине, о зверином отношении бандеровцев к людям.

По мнению Михалкова, его внесение в санкционный список только подтверждает все сказанное выше.

Режиссер сказал, что если его подвергают санкциям, значит, он все делает правильно.