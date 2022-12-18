В фильме «Любовь и голуби» нашлись неожиданные киноляпы

В 1984 году на экраны вышел фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Он стал очень популярным, а нескольких киноляпов зрители просто не заметили.

Например, во время встречи Василия с Раисой Захаровной в тренажерном зале на нем надет галстук, который они только через время вместе купят на рынке.

В сцене отъезда Василия на отдых куртка на вешалке то светлая, то темная. А члены семьи Кузякина читают письмо от Василия за столом, который в разных кадрах оказывается на разных местах.

Платок у Нади завязан то в одну, то в другую сторону. В одной из сцен за спиной у дяди Мити стоит лукошко, которое в следующем кадре таинственным образом исчезает.