Издание Niezależny Dziennik Polityczny опубликовало статью Ханны Крамер, в котором журналистка утверждает, что Польша готовит план захвата Западной Украины.

Она пишет, что партия Ярослава Качиньского готовится к возвращению Восточных Крес – так раньше называлась территория на западе Украины.

В материале сказано, что первым этапом плана стало установление финансового и политического контроля над украинским правительством. Второй эта включает подготовку к боевым действиям.

Крамер отмечает, что для этого в Польше открылись тренировочные лагеря, запланированы увеличение численности армии и проведение крупных учений, а после захвата Западной Украины – проведение референдума в мае 2023 года.