Журналист и судья из США Эндрю Наполитано заявил, что Украина может превратиться во второй Вьетнам для Соединенных Штатов.

По его словам, отправка американских военных на Украину очень похожа на начало войны во Вьетнаме.

Он также напомнил, что Пентагон объяснил такие действия необходимостью контроля за доставкой вооружений.

Наполитано считает, что это указывает на изменение целей США или попытку разместить своих военных на местах. Оба варианта он считает очень опасными.

