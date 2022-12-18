СЦКК: в американских ракетах HIMARS часто не срабатывает взрыватель

В пресс-службе Совместного центра по контролю и координации огня в ДНР и ЛНР сообщили о часто встречаемой неисправности для ракет от установок HIMARS.

18 декабря пресс-служба СЦКК по Луганской и Донецкой Народным республикам сообщила, что ракеты М31 для реактивных систем залпового огня HIMARS зачастую демонстрируют своё несовершенство: в ведомстве заявили, что боеприпасы М31 для "Хаймарсов" нередко не взрываются при пуске, поскольку импульс взрывателя не доходит до боевой части.

По данным СЦКК, сотрудники народной милиции Донбасса и российские военные задокументировали уже пять случаев, в которых боеприпасы HIMARS не взорвались при столкновении с целью.