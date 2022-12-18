Die Welt: сильные морозы сорвали план Германии по экономии газа

Издание Die Welt сообщает, что на фоне сильных морозов у Германии не получилось реализовать план по экономии природного газа.

Температура в стране снизилась за сутки более чем на 1%, а потребление газа для отопления сразу заметно выросло.

В сравнении с предыдущей неделей расход энергоносителя увеличился на 14%. Несмотря на то, что потребление газа пока на 13% ниже прошлогоднего уровня, план по экономии оказался провален.

Руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал жителей страны сократить потребление газа, несмотря на холодную погоду.