Die Welt: сильные морозы сорвали план Германии по экономии газа
2022-12-18 02:58
Издание Die Welt сообщает, что на фоне сильных морозов у Германии не получилось реализовать план по экономии природного газа.
Температура в стране снизилась за сутки более чем на 1%, а потребление газа для отопления сразу заметно выросло.
В сравнении с предыдущей неделей расход энергоносителя увеличился на 14%. Несмотря на то, что потребление газа пока на 13% ниже прошлогоднего уровня, план по экономии оказался провален.
Руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал жителей страны сократить потребление газа, несмотря на холодную погоду.
Опубликовано: Светлана Репина