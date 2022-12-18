Илон Маск не боится обысков, поскольку у него нет собственного дома

Американский миллиардер Илон Маск ответил на вопрос о том, как он будет реагировать в случае проведения у него обыска.

Илон Маск написал в Twitter, что у него нет собственного дома как постоянного места жительства.

Бизнесмен пояснил, что арендует по договору портативный дом от Boxabl площадью 34,8 квадратных метра.

Ранее издание Forbes сообщило, что состояние Илона Маска оценивается в 176,8 млрд долларов. Он занимает вторую строчку в списке самых богатых людей мира после Бернара Арно.