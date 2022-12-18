Лидер АдГ Хрупалла: плавучий газовый терминал не спасет Германию

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что плавучий терминал для сжиженного газа не поможет стране преодолеть энергетический кризис.

По его словам, терминал рассчитан на 5 млрд кубометров газа в год. Это всего 6% от общей потребности Германии в энергоносителе.

Помимо этого, на данный момент нет решения по поводу судов, которые будут доставлять газ в терминал.

Ранее сообщалось, что в немецком Вильгельмсхафене открылся первый плавучий терминал для сжиженного природного газа в Германии.