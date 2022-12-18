Bloomberg: конфликт на Украине показал, что США неспособны восполнять свой арсенал оружия

Агентство Bloomberg сообщает, что на фоне военной помощи Украине стала очевидна неспособность США восполнять собственный арсенал оружия.

Авторы материала отмечают, что Украина требует огромное количество вооружений, включая высокотехнологичные модели.

При этом США сталкиваются с риском истощения собственных военных арсеналов.

Одновременно выяснилось, что США не готовы выпускать танки, переносные ракетные комплексы снаряды – все то, что необходимо Украине.