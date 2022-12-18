Анджелина Джоли покинула пост посла добровой воли ООН спустя 20 лет работы

Актриса Анджелина Джоли приняла решение уволиться с должности посла доброй воли Организации объединённых наций по вопросам беженцев.

Утром 18 декабря пресс-служба ООН сообщила, что Анджелина Джоли ушла с поста посла добровой воли по вопросам беженцев при организации, решив расширить поле своей деятельности гуманитарной направленности. Джоли специализировалась на проблематике насильно перемещённых мигрантов, помогая им на протяжении двадцати лет во время работы в ООН.

На сайте Организации объдинённых наций подчёркивается, что Анджелина Джоли продолжит осуществлять поддержку беженцев, подвергшихся насилию, однако работа актрисы будет направлена на улучшение ряда международных систем, связанных с миграцией.