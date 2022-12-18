Аксенов: Беларусь сможет рассматривать Крым как южные морские ворота ЕАЭС
2022-12-18 03:44
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Беларусь может использовать полуостров как южные морские ворота ЕАЭС.
По его словам, до конца года планируется заключить договор о сотрудничестве в торговой, экономической, культурной и гуманитарной сфере между Беларусью и Крымом.
Аксенов отметил, что место и время подписания такого соглашения уже обсуждаются с главой Витебской области Беларуси Александром Субботиным.
Он также сообщил, что белорусские предприятия заинтересованы в создании сборочных производств в Крыму.
Опубликовано: Светлана Репина