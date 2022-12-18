Аксенов: Беларусь сможет рассматривать Крым как южные морские ворота ЕАЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Беларусь может использовать полуостров как южные морские ворота ЕАЭС.

По его словам, до конца года планируется заключить договор о сотрудничестве в торговой, экономической, культурной и гуманитарной сфере между Беларусью и Крымом.

Аксенов отметил, что место и время подписания такого соглашения уже обсуждаются с главой Витебской области Беларуси Александром Субботиным.

Он также сообщил, что белорусские предприятия заинтересованы в создании сборочных производств в Крыму.