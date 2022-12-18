Spiegel: главу МИД Германии Анналену Бербок обвинили в незнании истории

Издание Spiegel сообщает, что потомки Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германии, обвинили главу МИД ФРГ Анналену Бербок в незнании истории.

Это произошло после того, как исторический зал во внешнеполитическом ведомстве ФРГ был переименован в «зал германского единства». Ранее он носил имя Бисмарка.

Потомки первого канцлера заявили, что глава МИД не знает истории, а достижения первого канцлера и сейчас приносят пользу ФРГ.

Отто фон Бисмарк был основателем Министерства иностранных дел Германии.