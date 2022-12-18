The Sun: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на королевскую рождественскую вечеринку
2022-12-18 04:09
Издание The Sun сообщает, что Карл III и королева-консорт Камилла организуют рождественскую вечеринку в Сандригеме.
При этом принца Гарри с Меган Маркл туда не пригласили. Ожидается, что это будет самый масштабный праздник такого рода за последние несколько лет.
На мероприятие приглашены принц Уильям и Кейт Миддлтон с деьми, принц Эдвард, принцесса Анна, принцессы Евгения и Беатрис с семьями.
Приглашение на вечеринку получили и дети Камиллы от первого брака Том и Лора.
Опубликовано: Светлана Репина