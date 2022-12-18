Комментаторы газеты Dziennik Gazeta подвергли критике руководство и армию Украины за подарок рабочего гранатомёта польскому генералу.

18 декабря газета Dziennik Gazeta опубликовала новую статью, в которой сообщила, что взрыв украинского гранатомёта в кабинете главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика произошёл из-за того, что военный не знал о рабочем состоянии оружия. По мнению Шичика, украинские войска подарили ему использованный гранатомёт, однако он оказался заряжен.

Читатели Dziennik Gazeta активно критикуют украинское правительство и ВСУ в частности, отмечая, что западные страны тратят миллионы долларов на помощь Киеву, в то время как Украина отправляет поставляемое оружие назад за границу, что приводит к несчастным случаям.