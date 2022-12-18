Африканец представит Украину на Евровидении-2023
2022-12-18 04:33
Африканец будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023.
Дуэт Tvorchi будет представлять Украину на международном конкурсе песни Евровидение-2023. Они исполнят песню "Heart Of Steel"
Примечательно, что один из членом группы - это гражданин Нигерии Джефри Кенни, который приехал в Украину, чтобы учиться на врача.
Высшее образование африканец получает в Тернопольском медицинском университете.
Напомним, что сам конкурс Евровидение-2023 должен пройти в мае в Великобритании, в городе Ливерпуль.
Опубликовано: Николай Скира