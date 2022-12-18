Антонов: Вашингтон в отношениях с Россией ведет себя по принципам холодной войны

APS
2022-12-18 04:40

Чрезвычайный полномочный посол России в США прокомментировал отношения между странами.

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Антонов дал интервью американскому новостному журналу Newsweek.

Во время беседы с журналистом российский дипломат, разумеется,  рассказал об отношениях между Кремлем и Белым домом.

По мнению Антонова, Вашингтон продолжает вести себя в отношениях с Россией по принципам холодной войны, хотя СССР давно уже нет.

Он также добавил, что нынешняя позиция США - это не сотрудничество с Российской Федерацией, а конкуренция с ней.

Опубликовано: Николай Скира







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