Антонов: Вашингтон в отношениях с Россией ведет себя по принципам холодной войны
2022-12-18 04:40
Чрезвычайный полномочный посол России в США прокомментировал отношения между странами.
Российский посол в Соединенных Штатах Америки Антонов дал интервью американскому новостному журналу Newsweek.
Во время беседы с журналистом российский дипломат, разумеется, рассказал об отношениях между Кремлем и Белым домом.
По мнению Антонова, Вашингтон продолжает вести себя в отношениях с Россией по принципам холодной войны, хотя СССР давно уже нет.
Он также добавил, что нынешняя позиция США - это не сотрудничество с Российской Федерацией, а конкуренция с ней.
Опубликовано: Николай Скира